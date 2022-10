Cremonese, Bianchetti: “Il Napoli non meritava la vittoria . Quel rigore non si può dare”

Matteo Bianchetti, capitano della Cremonese ritiene la vittoria del Napoli troppo larga, poi parla del rigore su Kvara.

Il Napoli cala il poker alla Cremonese, ma il capitano Matteo Bianchetti, non ci sta. Ai microfoni dei canali ufficiali del club lombardo il calciatore sfoga la propria rabbia:

“Il risultato è ingiusto e non rispecchia assolutamente quanto visto in campo, ce lo siamo detti anche in spogliatoio che abbiamo sbagliato gli ultimi 10′. Il 2-1 poteva starci, stavamo provando a recuperarla, ma il 3 e il 4-1 pesano troppo. Se guardi il risultato ti fai un’idea di un tipo di partita, che però non è stata così. Non meritavamo di portare a casa un risultato del genere.

Il calcio di rigore? L’ho già detto all’arbitro quello che penso. Il contatto è stato talmente lieve, io l’ho sentito a malapena sulla mia scarpa, che secondo me non andava fischiato e al massimo andava rivisto poi al Var in caso di dubbi”.

Bianchetti ha poi aggiunto:”L’arbitro fischiandolo, ha eliminato la possibilità di andarlo a rivedere. Non si può dare un rigore del genere, per me, e anche chi l’ha visto ha detto la stessa cosa”.

“Ora abbiamo degli scontri diretti, contro il Lecce meritavamo qualcosa in più, ora queste partite conteranno per arrivare al nostro obiettivo che è la salvezza. Passerà dalla determinazione di portare a casa più punti possibili. Il pubblico? Fantastico. Già dalla fine dello scorso anno si percepiva quest’amore nei confronti della Cremonese, per noi è solo che un orgoglio poter giocare con un pubblico del genere”.

A guardare questi numeri viene da pensare che Bianchetti abbia giocato un’altra partita. Gli azzurri hanno fatto 4 gol, ma ne potevano fare benissimo 7 considerando la traversa di Rrahmani, l’occasione d’oro di Raspadori e il salvataggio del portiere sul tiro di Lozano.

Anche sul rigore ci sarebbe da eccepire, era plateale, inoltre il solito abisso non ha segnato una palese trattenuta in area ai danni di Anguissa. Bianchetti deve essere contento di essere riuscito a contenere gli azzurri ed aver incassato solo 4 gol.