Cremonese-Napoli, Rrahmani infortunato: Le ultime sulle condizioni

Amir Rrahmani difensore del Napoli ha subito un infortunio nel secondo tempo della partita contro la Cremonese.

Il Napoli e Luciano Spalletti in ansia per Amir Rrahmani , il difensore è stato costretto ad uscire per infortunio nella ripresa, sul risultato di 1-2 per i partenopei.

Il nazionale kosovaro si è fatto male all’80’ della partita contro i grigiorossi, dopo aver anticipato un giocatore avversario. Per lui un probabile problema muscolare. Il centrale, che è uscito sulle proprie gambe anche se zoppicante, è stato sostituito da Ostigard.

L’entità dell’infortunio di di Rrahmani, che già nelle scorse settimane aveva sofferto di un guaio muscolare, verrà valutata nelle prossime ore.

IL COMUNICATO DELLA SSC NAPOLI

“Amir Rrahmani, uscito nella ripresa del match contro la Cremonese, ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra”.

CREMONESE-NAPOLI, I GOAL