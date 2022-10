Napoli: il momento di Osimhen, Victor vuole l’Ajax, la situazione infortuni

Victor Osimhen vuole rientrare per la sfida di Champions League tra Ajax e Napoli, sfida in cui non ci sarà ami Rrahmani.

Il giocatore nigeriano sta forzando in allenamento, sta capendo se quel bicipite femorale della coscia destra, che lo ha tenuto fuori un mese, gli può dare noie. Il suo rientro è stato già posticipato, doveva esserci in Cremonese-Napoli, ma alla fine ha vinto la prudenza. Anche perché il Napoli è ben coperto in attacco Giovanni Simeone ha segnato l’ennesimo gol a Cremona, Raspadori è una certezza in ogni zona del campo. Senza Osimhen in sette partite il Napoli ha vinto sette volte, questo non significa che la presenza del nigeriano è irrilevante, tutt’altro, dice solo che Spalletti può essere meno ansioso di recuperarlo.

Napoli-Ajax: Osimhen tra i convocati

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il gruppo del Napoli è così ben assortito che le individualità non sono più indispensabili, ma esaltano il lavoro del gruppo. Ecco perché Spalletti si può permettere di far rientrare con calma Osimhen, giocatore fenomenale e amato dal pubblico che deve recuperare la migliore condizione fisica, perché con gli infortuni muscolari non si scherza.

La sfida tra Ajax e Napoli può essere il momento giusto per Osimhen, per rientrare quantomeno tra i convocati. Il giocatore in allenamento sta tenendo bene il ritmo, ma schierarlo da titolare sembra un azzardo. Possibile che con l’Ajax si parta con Simeone prima punta, visto che Raspadori ha giocato molti più minuti e nel finale con la Cremonese sembrava stanco. Osimhen sarà pronto ad entrare, oggi sarà un giorno decisivo per il nigeriano che diventa un calciatore fondamentale per il Napoli e per questo motivo lo si vuole tutelare ad ogni costo. Il tecnico sa che ha una rosa profonda e vuole giocarsi la carta Osimhen, quando sa che può tornare ad essere devastante.