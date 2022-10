Napoli: per Spalletti non ci sono riserve, ha un record in Italia

Nel Napoli giocano tutti e segnano tutti, o quasi. Nella formazione azzurra sono già 12 i giocatori che hanno segnato almeno un gol.

La cooperativa del gol in casa azzurra parte da un gioco che sta diventando sempre a memoria, anche se cambia di modulo o di uomini. Qualche volta Spalletti si adatta anche agli avversari, ad esempio quando cercano di marcare stretto Lobotka, il Napoli trova più sfogo sulle mezz’ali e fa arretrare di più il centravanti. Insomma ci sono diverse soluzioni in casa azzurra, ma in questo momento tutto sta funzionando.

C’è chi dice che il Napoli sembra stanco, chi invece è convinto che la squadra di Spalletti non durerà fino a fine campionato. Eppure ora tutto sta andando per il meglio, anche per merito di una rosa profonda che, ad esempio, ha mascherato l’assenza di un giocatore come Victor Osimhen.

Napoli: 12 giocatori in gol, record in Italia

L’attaccante nigeriano è pronto a tornare con l’Ajax, lui è uno dei 12 giocatori del Napoli che ha segnato almeno una rete in Serie A. Un record in Italia, perché l’Udinese insegue con 11 giocatori diversi, mentre in Europa solo il Valencia di Gattuso eguaglia il Napoli. Sono 14 i giocatori che invece hanno segnato almeno un gol, se si allarga la platea alla Champions League.

Come ricorda Gazzetta dello Sport hanno marcato il tabellino tutti e sei gli attaccanti, ma anche i tre centrocampisti titolari. Ndombele ha segnato in Champions League, ma il gol lo ha segnato pure Elmas. In difesa Kim è quasi un goleader, mentre Rrahmani ci è andato vicinissimo a Cremona, dopo un tunnel il suo tiro ha preso la traversa. Di Lorenzo ha segnato proprio con l’Ajax e Olivera ha trovato la felicità del gol allo scadere di Cremonese-Napoli.