Panucci punzecchia Spalletti: “Partiva bene anche alla Roma ma poi arrivavamo secondi”

Panucci dà una stoccata a Spalletti: per l’ex giocatore la Roma partiva bene ma poi arrivava seconda

Christian Panucci, ex difensore della Roma, punzecchia Spalletti e fa riferimento a ciò che l’allenatore toscano ha fatto anche con i giallorossi. Secondo l’ex terzino destro Spalletti è bravo nelle partenze ma poi si scioglie come neve al sole e le sue squadre cedono di brutto, così come è avvenuto alla Roma quando arrivò secondo. Queste le parole di Panucci pronunciate nel corso della trasmissione Pressing in onda sulle reti Mediaset: “Anche lo scorso anno gli uomini di Luciano Spalletti erano partiti benissimo. Ma l’aria inizierà a pesare e voglio vedere anche Spalletti come gestirà queste situazioni: ha esperienza, però molte volte è partito benissimo e poi ha frenato all’improvviso. Anche alla Roma, se ben ricordate, arrivavamo secondi”.

Panucci ricorda che spesso in passato ha iniziato bene ma non ha vinto

Panucci richiama le frenate del passato, con la Roma di Spalletti che è giunta tre volte al terzo posto in classifica con Spalletti. A Napoli il trainer ex Zenit San Pietroburgo ha sempre iniziato bene. L’anno scorso 10 vittorie in 11 partite mentre quest’anno 7 vittorie nelle prime 9 giornate stanno facendo volare gli azzurri. L’anno scorso i partenopei sono stati poi superati da Milan ed Inter, quest’anno i sogni dei tifosi azzurri sono ben altri e la sensazione è che ci siano tutti gli ingredienti.