Fedele: “Mario Rui carente, il goal subito è colpa sua. Kvara ha la faccia di San Luigi”

Enrico Fedele afferma che Mario Rui è carente in difesa infatti per lui è sua la colpa per il goal subito a Cremona: su Kvara fa un avvicinamento religioso

Enrico Fedele dà la colpa a Mario Rui del goal subito a Cremona ed accomuna Kvara a San Luigi. Queste le parole dell’ex procuratore dei fratelli Cannavaro rilasciate ai microfoni di Radio Marte. “Nel Napoli non esiste un altro Lobotka. Con Gaetano, si è fatto un timido tentativo di sostituirlo, ma non è la stessa cosa. Il Milan non ha undici Leao, ci sta: non devi avere per forza un vero vice per ogni ruolo. Nemmeno l’Inter ha un vice Brozovic con lo stesso carisma. Tranne il Milan, il Napoli non ha incontrato nessun avversario importante: è un aspetto, questo, che non possiamo trascurare”.