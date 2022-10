La UEFA esalta: “Napoli divino. Nel mirino il record del PSG”

La UEFA celebra il Napoli, etichettato come divino, che mette nel mirino il record del PSG

Importante parallelismo tra il Napoli ed il PSG in Champions League. Nel focus mattutino pubblicato a proposito della quarta giornata di Champions League, la UEFA si sofferma poi sulla sfida della prima giornata di ritorno del girone A contro l’Ajax, in programma mercoledì alle 18.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta: “Un ‘Napoli divino’ hanno commentato i media italiani dopo l’ultima vittoria dei partenopei. In svantaggio per la prima volta nella fase a gironi ad Amsterdam, la squadra di Luciano Spalletti ha reagito con una prestazione piena di verve, brio e potenza, segnando sei reti”.

Il Napoli può eguagliare il primato dei parigini nei gironi di Champions League