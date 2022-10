Napoli capolista, la Gazzetta lo mette in quattordicesima pagina

Il Napoli capolista in serie A finisce in quattordicesima pagina sulla Gazzetta dello Sport, dietro Juve, Inter e Milan.

Il Napoli di Spalletti strapazza la Cremonese, i partenopei, vincono e divertono. Gli azzurri detengono il primato in serie A e in Champions league segno anche dell’ottimo lavoro svolto da De Laurentiis e Giuntoli. Non era facile riaccendere una piazza che ha vissuto l’addio simultaneo di tanti giocatori simbolo, ma i nuovi si sono subito imposti per qualità e tecnica sopraffina.

Il Napoli in è riuscito a vincere solo con Maradona. Con De Laurentiis ci è andato vicino spesso, una volta con Sarri abbiamo totalizzato ben 91 punti, ci vincevi due scudetti.

La serie A non a caso è stata sempre vinta dalle squadre del nord e condizionata dai grandi media. Maradona lo diceva che vincere a Napoli significava vincere contro i poteri forti.

Mentre sotto al Vesuvio si celebra una squadra che ha realizzato record storici, i media nazionali, dalla Rai alla Gazzetta, snobbano gli azzurri e si focalizzano sulla crisi di Inter e Juventus e sul Milan di Pioli.

La Gazzetta dello Sport addirittura piazza il Napoli capolista a pagina 14, un’assurdità senza limiti. Se la capolista non merita la prima pagina chi la merita? le solite tre strisciate del Nord.

Più il Napoli vincerà più gli attacchi si faranno feroci, la piazza deve essere pronta a respingerli al mittente solo così potremo combattere uno strapotere che ad oggi il Napoli non ha.