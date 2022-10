Bergomi: “Napoli? li voglio vedere nei momenti di difficoltà”

Beppe Bergomi avverte il Napoli sui rischi della stagione e pone come esempio il Milan di Pioli.

Il Napoli dopo l’Ajax asfalta anche la Cremonese, la squadra di Spalletti guida solitaria la classifica di serie A. Beppe Bergomi durante Sky Calcio Show ha commentato l’avvio del Napoli:

“Come farà Spalletti a tenere calma la piazza? Ad Amsterdam siamo stati a contatto con tanti tifosi, c’é tantissimo entusiasmo. Posso solo dire che il Napoli è una squadra consapevole, sa quello che vuole e Luciano deve essere bravo nell’arco della stagione”.

Bergomi nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Questo è un anno particolare, l’abbiamo sottolineato mille volte, i momenti di crisi e difficoltà arriveranno. Lì mi aspetto il Napoli, che non vada in difficoltà ma sappia risolvere le situazioni. Puoi perdere una partita, ma come ha dimostrato il Milan la settimana scorsa, poi ti devi riprendere subito. Perché questa è una squadra forte, costruita bene, è migliorata con in cambi. Senza togliere a quelli che sono andati via, sono tutti giocatori in crescita, giovani e dal potenziale di crescita”.