Altro che Napoli, gli aiutini arrivano per il Milan di Pioli

Polemiche sul rigore assegnato al Napoli contro al cremonese, ma i dati dicono che la squadra aiutata è il Milan di Pioli.

Levata di scudi dei media nazionali per il rigore, sacrosanto, assegnato al Napoli da Abisso per un fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia. Il rigore è netto e ne manca un altro al 69′ per una trattenuta in area su Anguissa, ma nessuno ne parla. ì

Quando hanno regalato il rigore al Milan contro l’Udinese c’è stato qualcuno che ha gridato allo scandalo? E quando hanno regalato il rigore alla Juventus contro la Salernitana ?.

Qualche blasonato moviolista crede di vedere i cartoni animati, invece che le partite e quando si tratta di esprimersi sull’asse Roma -Torino, trova sempre il modo di farlo in maniera democratica.

QUANTE SVISTE PER IL MILAN DI PIOLI

Siamo appena alla IX giornata di campionato ed è impressionante la serie di errori arbitrali ad appannaggio del Milan di Pioli. Sembra di rivivere il campionato 2017 – 2018 e per lunghi tratti alcune fasi della passata stagione. Una pura coincidenza ma in entrambe le circostanze ci ha rimesso due scudetti il Napoli.

Quanto combinato da Orsato in Milan – Juventus è polemica social recentissima ma per non dimenticare è sempre buona una ripassatina.

Quest’anno si è partiti alla grande e in rimonta col rigore farlocco assegnato da Marinelli, su consiglio dell’immancabile Mazzoleni al VAR, contro l’Udinese alla I giornata.

Alla III giornata hanno poi rimediato subito Manganiello e Nasca (VAR) in Milan – Bologna sorvolando sull’incredibile fallo di Tomori su Sansone in area rossonera.

Alla V si è adeguato anche Chiffi (Di Paolo al VAR) in Milan – Inter (3 – 2) con la mancata espulsione di Theo Hernandez.

Alla VI ci pensa il buon Fabbri in Sampdoria – Milan (1 – 2). Con Abisso al VAR, Fabbri rileva le dita di Villar toccare il pallone per assegnare il rigore ai rossoneri ma incredibilmente, sempre in compagnia di Abisso, si perde l’invedibile placcaggio di Kjaer ai danni di Sabiri nell’area opposta. Tutto questo al termine di arbitraggio condotto a senso unico contro i liguri.

Alla VII le prova tutte Mariani di Aprilia ma il Milan deve arrendersi ad uno straripante Napoli (1 – 2). Mariani le prova tutte a livello disciplinare, con la mancata espulsione di Kjaer al 17’ per il fallaccio su Kvaratskhelia, e a livello tecnico deve intervenire Irrati al VAR per vedere il fallo di Dest su Kvaratskhelia in area milanista. Nella stessa gara manca pure un altro rigore al Napoli per la trattenuta di Tonali ai danni di Raspadori.

All’VIII entrano in scena Aureliano e Maresca (IV Uomo) e i rossoneri risorgono ad Empoli con una rimessa laterale trasportata per oltre 10 metri nella metà campo toscana.