Il Giornale: “Le agevolazioni arbitrali confermano la crescita del Napoli”

Il giornale punta il dito sul Napoli, secondo il quotidiano milanese il Napoli avrebbe ricevuto agevolazioni arbitrali.

Il rigore sacrosanto su assegnato al Napoli da Abisso per un fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia è finito nel mirino dei media del Nord.

Il Giornale, quotidiano di Milano, in un articolo a firma di Tony Damascelli punta il dito sul Napoli:

“Il primato solitario del Napoli ha una logica che di solito non entra nei discorsi del football. I meriti sono evidenti, la qualità del gioco, i risultati generosi e certe agevolazioni arbitrali vanno a confermare la crescita della squadra anche in una trasferta che non è stata così facile come quella di Cremona”.

Damascelli aggiunge: “In precedenza, a Udine, si era vista una partita di respiro europeo, se si può scrivere, sia per l’elevato ritmo, sia per il comportamento degli attori, sia per l’atmosfera dello stadio, Udinese e Atalanta hanno confermato le notizie che avevano finora fornito, il lavoro di Sottil e Gasperini è immediatamente visibile nel comportamento dei giocatori, corsa, disciplina tattica e attenzione continua, caratteristiche che avrebbero censo continentale se i due allenatori potessero disporre dell’organico a disposizione dei loro colleghi in Premier o in Bundesliga“.

Per il giornale le vittorie del Napoli sono frutto della bravura e degli aiutini mentre quelle di Atalanta e Udinese sono frutto dell’estrema bravura dei due tecnici. Ovviamente Damascelli non ha citato il Milan, perchè se c’è qualcuno che ha ricevuto aiuti arbitrali determinati questi è proprio la squadra rossonera.

Le parole dei Damascelli sono destinate a far discutere i tifosi partenopei, ma una cosa è certa: il primato del Napoli è più che meritato e lo sanno anche in Europa, l’Italia è ancora l’unica a non volerlo accettare.