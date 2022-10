Criscitiello: “Vi faccio una previsione sul Napoli”

Michele Criscitiello analizza il grande momento del Napoli di Spalletti, la squadra azzurra macina record e vittorie.

Michele Criscitiello ai microfoni di Radio CRC analizza il momento del Napoli e del calcio italiano:

“Udinese-Atalanta? Chi dice che il campionato si sia abbassato di livello, basta vedere questa partita per capire che è un valore aggiunto. Queste due squadre possono lottare tranquillamente per il 4º posto. L’Atalanta non ha le coppe a differenza delle altre big. Il Napoli ha costruito con intelligenza la squadra. Non avrei puntato un euro su Meret, ma sta dando delle garanzie. Sono andati via Koulibaly e Fabian Ruiz, oltre ad Insigne e Mertens”.

Criscitiello aggiunge “Devo fare una previsione sul Napoli. Dico che può reggere fino alla fine perché ha i ricambi tranne nella zona Lobotka, poi devi vedere un po’ la storia perché di solito Spalletti si ferma. Penso che possa concorrere con il Milan”.

“Giuntoli ha indovinato tutto, abbassando il monte ingaggi e l’età media della squadra. Se dovesse reggere fino alla fine qui abbiamo fatto la storia del calcio perché hai fatto 6 gol all’Ajax. Il Napoli ieri è andato in difficoltà, ma il risultato finale è stato di tanto a poco. Il Napoli ha avuto di nuovo ragione”. Ha concluso il direttore di Sportitalia.