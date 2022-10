Serie A Napoli primo, il web si scatena: «Salutate la capolista, a meno 13 fa freddo» "

Il Napoli primo in classifica in serie A i social si scatenano tra battute e meme sugli azzurri e le inseguitrici.

8 vittorie di fila tra campionato e Champions League. Prosegue il momento d’oro del Napoli di Luciano Spalletti, che approfitta del mezzo passo falso dell’Atalanta alla Dacia Arena contro l’Udinese e vola al primo posto in solitaria in classifica.

La vittoria di Cremona è stata un’altalena di emozioni, con un inizio partita che aveva fatto fare la voce grossa ai mezzi tifosi e ai denigratori del Napoli, quelli pronti a dire:

«Te l’avevo detto, sta squadra fa sempre questo. Perdiamo sempre punti contro le piccole, non arriveremo da nessuna parte».

Ma Spalletti e i suoi ragazzi calano il poker è bastato qualche cambio a far risvegliare gli azzurri e a ricordare a tutti che in campo a Cremona c’era la stessa squadra che solo qualche giorno fa aveva festeggiato un risultato storico ad Amsterdam, rifilando ben 6 gol all’Ajax in Champions.

Il primato del Napoli in serie A scatena la festa dei tifosi azzurri sui social

E così dopo una partenza a risparmio energetico è stato servito un poker anche ai grigiorossi, decretando «Questa è peffomance», scherza qualcuno dipingendo un mister versione Lol nei panni di Virginia Raffaele.

«Gli ultimi venti minuti sono stati qualcosa di indecifrabile», hanno commentato a caldo i tifosi.

E intanto sono numerosi quelli che non vedevano l’ora di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Salutate la capolista, farà freddo laggiù», scherzano in tanti.

Qualcuno scrive: «Voglio chiedere ufficialmente scusa a tutti gli juventini per aver sempre pensato che fossero la peggior tifoseria d’Italia e che fossero quelli col limite mentale che gli offuscava la comprensione delle cose. Vi chiedo scusa, non siete come i milanisti».



Non mancano le dichiarazioni d’amore delle tifose: «Simeone ha rubato letteralmente il mio cuore. Un giocatore così felice e affamato di giocare nel Napoli non lo avevo mai visto ».

Anche Angelo Forgione partecipa alla festa azzurra: «Segnano tutti, in questo Napoli, perché nessuno fa la prima stella. Kvara, per esempio, che la dà a Lozano… Tutti per uno, uno per tutti. È una delle primarie virtù degli Azzurri volanti, e gli altri a guardarli con il naso all’insù. In Italia e in Europa ».

E mentre Spalletti si guadagna la stima e gli applausi di mezza Europa con risultati stratosferici, impenna sul web anche l’hashtag #Kvaratskhelia. A quanto pare ad alimentarlo oltre alla bella prestazione e così i napoletani sono pronti a rispondere: «#Kvaratskhelia logora chi non ce l’ha».