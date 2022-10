Fedele: “Kim il migliore: una muraglia umana. Raspadori attaccante alla Giordano”

“L’ex Sassuolo – aggiunge Fedele – è un centravanti-civetta, come lo era anche Bruno Giordano, nel senso che viene incontro, detta il passaggio per la verticalizzazione, appoggia e crea lo spazio per l’inserimento dello Zielinski della situazione. Ieri, al Napoli, sono mancate le mezzali con le loro incursioni. Il ritmo è stato abbastanza lento. Con Raspadori in campo, il Napoli viene avanti con dei triangoli, sfruttando la sua qualità tecnica”.

“Ieri, uno dei migliori in campo, se non il migliore, è stato Kim Min-Jae. Lo dico con certezza: è stato proprio il migliore. E’ una muraglia umana. Ha rimpallato non so quanti palloni. Nell’applicazione, è già superiore a Koulibaly“.