Corriere dello Sport – Senza Osimhen c’è un dato incredibile

Victor Osimhen è pronto a tornare in campo, con la Cremonese può andare in panchina, ma senza di lui il Napoli non ha demeritato.

Il nigeriano nella giornata di ieri è diventato papà, ovviamente gli è stato concesso di saltare l’allenamento per poter stare vicino alla figlia ed alla compagna. Ma Osimhen con la Cremonese può andare già in panchina. Il rientro di Osimhen non sarà mai un problema per il Napoli, questo è bene specificarlo. Ma ovviamente con il suo rientro Spalletti dovrà capire come utilizzarlo al meglio nel nuovo contesto azzurro.

Infatti senza Osimhen la squadra azzurra non ha demeritato. Ecco i dati che vengono messi in evidenza da Corriere dello Sport: “L’assenza di Osi, inarrestabile figlio del vento e uomo di variabili tattiche uniche per il suo genere di centravanti-velocista e lottatore irriducibile, ha paradossalmente regalato al Napoli certezze che prima non erano mai state capite. Un campionato fa, dati alla mano, la squadra aveva subito un contraccolpo tangibile dopo il tremendo infortunio al volto di San Siro, e invece questa volta la lontananza di un uomo fondamentale ha spronato e responsabilizzato il gruppo.

Tutti, dal primo all’ultimo: manca un giocatore decisivo? Bene, ognuno ha dato il doppio. Il meglio. E i numeri non tradiscono: cinque vittorie e 15 gol in totale (9 in Champions e 6 in campionato). Diciassette, se contiamo anche i due con i Reds“.