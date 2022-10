Napoli monumento a Lobotka: pronto il rinnovo a vita, ci siamo!

Il Napoli è pronto al rinnovo di Stanislav Lobotka, la società vuole chiudere con il giocatore un nuovo contratto fino al 2028.

Il giocatore slovacco è diventato il faro del centrocampo della squadra azzurra con Luciano Spalletti, trasformandosi da oggetto del mistero a calciatore indispensabile. Merito del calciatore, merito del tecnico, merito di chi lo ha preso al Celta Vigo. Ora Lobotka è un giocatore di livello internazionale che fa gola a qualsiasi club abbia bisogno di un playmaker di altissimo livello. Contro la Cremonese la sua percentuale di passaggi riusciti è stata del 96%, percentuali da urlo.

Rinnovo Lobotka: contratto fino al 2028 col Napoli

Percentuali che ovviamente sono sotto gli occhi anche della società partenopea, che non vuole rinunciare al calciatore dopo aver investito 25 milioni di euro per strapparlo al Celta Vigo. Cristiano Giuntoli ci credeva anche quando le sue prestazioni, ai tempi di Gattuso, erano tutt’altro che entusismanti.

Ora il rinnovo di Lobotka con il Napoli è una priorità del direttore sportivo. Proprio Giuntoli ha fatto sapere che sta lavorando sui rinnovi di chi ha l’accordo in scadenza tra il 2024 ed il 2025. Tra questi c’è anche lo slovacco.

Secondo quanto fa sapere calciomercato.it la prossima settimana sarà decisiva per siglare il nuovo contratto con Lobotka. La società azzurra lo vuole far firmare fino al 2028 e dato che il giocatore ha 27 anni significherebbe che potrebbe restare a vita in maglia azzurra. Sicuramente una bella dimostrazione di fiducia da parte del club partenopeo.

Nelle ultime settimane Giuntoli ha messo a segno già altri rinnovi importanti, come quello di Alex Meret e di Alessio Zerbin, calciatori che faranno parte anche del Napoli del futuro, come si spera lo sarà anche Lobotka.