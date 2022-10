Napoli, Giutoli: ” Rinnovi? stiamo trattando con i giocatori in scadenza 2024-2025″

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha confermato le trattative per i rinnovi con i calciatori in scadenza nel 2024-2025.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:”Abbiamo sempre sensazioni positive, ma dobbiamo sempre migliorarci, anche nelle partite top. Il mister sta valutando tutto. Volevamo creare una squadra con tanta motivazione, competitività, con tanta gioventù e sta andando bene. Rinnovi? Stiamo parlando con i giocatori che scadono nel 2024-2025, i ragazzi hanno accettato volentieri il progetto Napoli e vogliono continuare a farlo”.

Dopo Giuntoli anche Gianluca Gaetano ha parlato ai microfoni dell’emittente streaming. “Noi pensiamo a fare bene, a ottenere in ogni partita segnali importanti. È una sensazione bellissima tornare qui dopo aver vinto il campionato l’anno scorso e aver vissuto tre anni fantastici. È un’emozione incredibile. Poco spazio nel Napoli? Sto crescendo, sono rimasto qui e sono rimasto con un mister forte, un club importante, calciatori forti. Poi sono a disposizione, piano piano giocheremo tutti”.

Simone Giacchetta, ex Napoli ed oggi d.s. della Cremonese, ai microfoni di DAZN prima della sfida col Napoli ha ricordato: “Feci gol all’esordio con il Napoli il 9 ottobre, e ora ci sfidiamo. E’ una bella circostanza per avere una situazione positiva. Ho avuto la fortuna di giocare con Maradona, il più grande di tutti i tempi. Napoli a distanza di anni è nel mio cuore. Alvini non è in discussione. Siamo nati così, abbiamo creato un gruppo con l’allenatore nuovo. Abbiamo un’idea di gioco riconosciuta da tutti, dobbiamo puntare su questo percorso. I risultati non vengono, siamo una neopromossa, siamo stati sfortunati ed alcune volte ingenuamente presuntuosi”.