Milan-Juventus, a Pioli brucia ancora: “Con il Napoli abbiamo giocato meglio”

Stefano Pioli dopo Milan-Juventus ritorna sulla sfida persa con il Napoli a San Siro: “Abbiamo giocato meglio in quella partita“.

La sconfitta con gli azzurri grazie anche ai gol di Politano e Raspadori, sembra ancora indigesta per molti tifosi del Milan, ma anche per il suo allenatore. Il tecnico dei rossoneri ieri ha commentato Milan-Juventus, partita vinta con l’aiutino arbitrale, ma che ha visto comunque la squadra di Pioli dominare sulla Juve di Allegri. “Credo che dal punto di vista tecnico abbiamo giocato meglio col Napoli, ma dal punto di visto mentale, dell’energia e dell’intensità sia stata di altissimo livello. Abbiamo saputo lottare, soffrire insieme per 95 minuti. Una vittoria meritata” ha detto Pioli che ha ricordato di nuovo la sfida con il Napoli, come se fosse ancora un brutto ricordo.

Pioli ha esaltato anche la reazione dei suoi calciatori dopo la dura sconfitta con il Chelsea in Champions League: “Siamo una squadra giovane, mentalmente il finale del campionato dell’anno scorso ci ha dato più consapevolezza, soprattutto quando non riesci a mettere in campo le tue qualità: non ho una squadra sbruffona o presuntuosa. Ha analizzato bene la partita col Chelsea, oggi ha voluto dimostrare che è stata solo una serata storta. Una squadra forte mentalmente riconosce le opportunità e stasera lo hanno fatto“.