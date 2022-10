Assurdo Mario Sconcerti: “Haaland faccia da sindrome di down, non è normalissima” in radio corrono ai ripari – AUDIO

La frase di Mario Sconcerti a TeleRadioStereo: “Erling Haaland ha la faccia un po’ da sindrome di down“.

Assurdo il commento del giornalista ed opinionista che in diretta radio dice: “Devo sottolineare che Haaland ha questa faccia un po’ da sindrome down, cioè non ha una faccia normalissima“. In radio si stavano commentando i numeri impressionanti del giocatore norvegese che in questo inizio di stagione in 13 partite ha segnato ben 20 reti, l’ultima in Manchester City-Southampton. Una macchina da gol Haaland che può frantumare qualsiasi record vestendo la maglia del Manchester City allenato da Pep Guardiola.

Sconcerti:"Haaland ha questa faccia un po' da sindrome down. Non ha una faccia normalissima". Questa affermazione fa veramente schifo pic.twitter.com/vTLX6bfC90 — Pietro Raffa (@pietroraffa) October 8, 2022

Ad appena 22 anni Haaland insieme con Mbappè rappresenta forse il nuovo corso del calcio mondiale, dopo il binomio Messi-Cristiano Ronaldo. Certo la sua andatura non sarà leggiadra come quella dell’argentino o come quella de portoghese, ma la frase di Mario Sconcerti su Haaland: “Ha la faccia un po’ da sindrome di down” è veramente da censura. Non si capisce come un giornalista possa minimamente fare un paragone simile.

Quanto detto da sconcerti a TeleRadioStereo sta facendo il giro del web. Sono tanti che criticano la frase di Sconcerti, diventata in pochissimo tempo virale sui social. C’è chi ricorda al giornalista di essere andato oltre il limite. C’è chi invece come Agata Isabella Centasso, calciatrice del Venezia ricorda a sconcerti: “Lui, caro Sconcerti, è Fabio Tomao. “Ha questa faccia un po” da Campione del Mondo se vogliamo. “Non ha una faccia normalissima” perché vincere un mondiale non capita tutti i giorni ed è giustamente felice, come lo siamo noi. Insomma, c’è chi vince – come Fabio – e chi perde..“. Insomma Soncerti sembra averla combinata veramente grossa, lo si è capito immediatamente, tanto che in radio lo speaker ha avuto un momento di imbarazzo, poi si è cercato di rimediare dicendo: “Volevi dire che sembra un po’ un bamboccione, ecco“.