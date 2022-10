Classifica senza errori arbitrali nona giornata: Disastro Orsato. Manca un altro rigore al Napoli

Classifica senza errori arbitrali nona giornata serie A 2022-2023. Orsato e Abisso bocciati.

Disastro Orsato. I social sono in fermento per Milan – Juventus ma pare proprio che il calcio italico non possa proprio fare a meno del direttore di Montecchio Maggiore. Orsato che ha lasciato segni indelebili nella stagione 2017 – 2018 e che nella passata edizione, in compagnia di Valeri, ha inciso negativamente nella sfida scudetto fra Napoli e Milan torna al centro di nuove polemiche. Inutile ricordare che in entrambe le circostanze ci hanno rimesso i partenopei. Ecco alcuni titoli:

Stupefacente, poi, la serie di svarioni arbitrali tutti ad appannaggio della stessa squadra dall’inizio del campionato. Tralasciando al momento il pregresso, per il Milan si tratta del secondo gol irregolare convalidato nel giro di una settimana (con Empoli e Juventus).

Penalizzate la Sampdoria, ancora una volta, e il Lecce. Irregolare la prima rete interista a Sassuolo. Qualcuno faccia sapere a DZAN che manca un altro rigore al Napoli e l’espulsione di Dessers.

Milan – Juventus 2 – 0, Orsato (Chiffi).

Dopo il duo Aureliano – Maresca ecco Orsato!

Meritava forse maggiore attenzione il braccio di Vlahovic che seppure attaccato al corpo è parso muoversi verso il pallone, ma il fallaccio compiuto da Theo Hernandez su Cuadrado non ravvisato da Orsato è errore gravissimo. Su questo hanno ragioni da vendere i fans bianconeri e gli sportivi in generale. Come era già accaduto ad Empoli con la straordinaria rimessa laterale di Tonali, la rete di Tomori ha sbloccato la gara, incidendo di fatto sull’esito finale dell’incontro.

Per la cronaca, Orsato è già la seconda volta, sulle tre gare finora dirette, che incide sul risultato convalidando reti irregolari. Prima della rete di Tomori aveva validato la rete irregolare di Arnautovic in Bologna – Fiorentina (2 a 1 alla VI giornata), mandando su tutte furie la dirigenza toscana.

Bologna – Sampdoria 1 – 1, Piccinini (Banti).

Sul risultato finale pesa la mancata espulsione di Orsolini che abbatte Rincòn con un fallaccio. Piccinini si limita solo ad ammonire il giocatore felsineo e Banti al VAR non interviene. Un minuto dopo il tecnico emiliano sostituisce repentinamente Orsolini con Sansone (72’).

Sassuolo – Inter 1 – 2, Sozza (Guida).

Ha ragione Dionisi a lamentarsi per la prima rete nerazzurra. Il primo gol di Dzeko giunge su un calcio d’angolo che non andava assegnato. Il corner era scaturito da una punizione per un fallo invertito da Sozza. Appena prima, nel contrasto fra Ferrari e Calhanoglu era stato l’interista a compiere l’infrazione (ponte) e non il giocatore emiliano.

Cremonese – Napoli 1 – 4, Abisso (Di Bello).

Male Abisso, soprattutto sul piano disciplinare, peggio supportato al VAR da Di Bello. Picchiano duro i grigiorossi ma se la cavano solo con 2 cartellini gialli. Il solo Kvaratskhelia subisce 5 dei 18 falli lombardi Al 5’ è da cartellino rosso Dessers per il fallaccio compiuto su Mario Rui (costretto ad uscire dal campo per il colpo subito); Abisso fischia solo la punizione senza prendere provvedimenti disciplinari.

E Di Bello? Maggiore attenzione meritava anche Zanimacchia al 17’ per il brutto fallo commesso su Lobotka. Il giocatore cremonese è stato graziato da Abisso col cartellino giallo nel silenzio assoluto del VAR. Netto il fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia.

Manca un altro rigore al Napoli al 69’. Su calcio di punizione battuto da Politano è netta la trattenuta di Soualiho Meité che impedisce ad Anguissa di intervenire sulla sfera proveniente dal lato opposto. Si era sul punteggio di 1 a 1 ma Abisso e soprattutto il VAR hanno ritenuto opportuno di non dover intervenire.

Roma – Lecce, Prontera (Banti).

Dura appena 22 minuti la gara di Roma, fino all’espulsione Hjulmand. Nel contrasto di gioco con Belotti il cartellino rosso mostrato al giocatore pugliese è eccessivo. Giusto il rigore assegnato alla Roma per il fallo di Askildsen su Abraham.

