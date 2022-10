Le Iene – Cassano e gli scappati di casa del Napoli: “Non cambio idea” e risponde a Ciro Ferrara

Antonio Cassano a Le Iene dice di non cambiare idea sullo scudetto del Napoli vinto da Maradona con “giocatori scappati di casa”.

Cassano aveva parlato dello scudetto con Maradona a ‘Muschio Selvaggio’ podcast di Fedez su Youtube innescando anche un botta e risposta con Alessandro Renica che ha minacciato di portare il tutto in tribunale. La dichiarazione dell’ex giocatore della Roma aveva trovato anche una risposta da parte di Ciro Ferrara, altro giocatore protagonista di quello scudetto.

Cassano scudetto Napoli: intervista Le Iene

L’ex giocatore ora protagonista su varie piattaforme streaming ed in tv, non è tornato sui suoi passi anzi ha confermato: “Scappati di casa, per me, non è un’offesa. Quelli erano giocatori mediocri, scarsi, si può dire questo? È un’opinione mia. Quella lì era una squadra mediocre in cui ha fatto un miracolo Diego. Erano giocatori mediocri o scarsi, ho il diritto di pensare così“.

Cassano a Le Iene conferma che Maradona aveva vinto il primo scudetto del Napoli con degli “scappati di casa“. Sempre a Le Iene dice: “Io dico tante minchiate. Quando parliamo di Diego, parliamo di un alieno, un extraterrestre. C’erano giocatori fortissimi come Giordano, molto validi come Carnevale, ma gli altri erano giocatori mediocri. Bagni? Sinceramente non mi risulta che in quella squadra giocassero gente come Xavi, Iniesta e Pirlo“.

Poi Cassano risponde anche Ciro Ferrara: “Per quanto mi riguarda il “taci” lo posso accettare solo se me lo dicono i miei figli, non di certo Ciro Ferrara. Se c’è uno che deve stare zitto è proprio lui. Faccio un passo indietro, sono giocatori che mi piacciono meno di quelli che mi piacciono! E al Napoli che ha vinto lo scudetto con gli scappati di casa, chapeau!” Insomma nessuna ritrattazione, Antonio Cassano resta della sua, opinabile, idea sulla questione della vittoria del primo scudetto del Napoli.