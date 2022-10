Ferrara asfalta Cassano: “Taci, Maradona uno come te non l’avrebbe mai voluto. Tu prendevi il biberon quando vincevamo”

Ferrara risponde a Cassano. L’ex difensore del Napoli su Instagram risponde per le rime a fantantonio

Ciro Ferrara risponde a Cassano, il fantasista di Bari vecchia ha scatenato una vera e propria polemica con le sue parole sullo scudetto conquistato da Maradona con il Napoli. L’ex attaccante, durante il podcast ‘Mucchio Selvaggio’ di Fedez, ha infatti affermato che: “Maradona vinse il primo scudetto con una squadra di scappati di casa”. Immediata la reazione degli ex giocatori di quella squadra come Renica, è arrivata anche la risposta di Ciro Ferrara, difensore di quel Napoli che vinse lo scudetto nel 1987-88 e nel 1989-90.

Ferrara: “Maradona uno come te non l’avrebbe mai voluto”

Ferrara ha risposto a Cassano tramite Instagram, allegando una vecchia foto della squadra al completo: “Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa“.

Dopo Ferrara anche Bruscolotti ha voluto rispondere a Cassano. Lo storico capitano del Napoli ai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo ha riferito:

“Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose, il soggetto lo conosciamo tutti. Quindi non gli darei tutta questa importanza. Non lo so se lo fa per avere visibilità o perché lo pensa veramente.

Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, ricordatevi cosa fece con Capello. Poi vorrebbe parlare di noi? Ma su, non vale nemmeno la pena rispondere a uno del genere anche perché si commenta veramente da solo”.