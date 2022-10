Cassano: “Maradona vinse il primo scudetto con gente scarsa: si attaccassero al ca**o”

“Diego ha vinto con gente scarsa accanto a lui. Lui era un extraterreste – dice Cassano – faceva cose incredibili, ma ha giocato con gente scarsa: parlo del primo scudetto. Ha vinto da solo. Punto. Nella stagione del secondo scudetto c’erano nel Napoli calciatori forti: aveva Careca in attacco, Alemao a centrocampo. Ciro Ferrara non so se c’era nel primo scudetto (c’era ed era titolare, ndr), però era molto giovane (aveva 20 quando si è laureato campione d’Italia). Ripeto, Maradona il primo scudetto l’ha vinto con giocatori scarsi. Punto. Qualcuno può dire il contrario? No, perché erano scarsi. Complimenti a Maradona, non scherziamo neanche. Chi dice certe cose è in cattiva fede perché sono invidiosi di noi: si attaccassero al ca…”.