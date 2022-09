Bruscolotti contro Cassano: “Noi scappati di casa, lui dal manicomio. Spara sempre ca**ate”

POLEMICA CASSANO. Alla polemica contro le parole di Antonio Cassano si aggiunge anche lo storico capitano Beppe Bruscolotti. Nei giorni scorsi l’ex attaccante di Bari, Roma e Real Madrid disse una frase che sta facendo ancora discutere: “Il Napoli di Maradona vinse il primo scudetto con una squadra di scappati di casa“. Dopo il duro battibecco con Alessandro Renica che ha detto di voler portare la questione in Tribunale, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, Bruscolotti risponde con una vera e propria stilettata all’ex calciatore ora diventato un’opinionista: “Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose, il soggetto lo conosciamo tutti. Quindi non gli darei tutta questa importanza. Non lo so se lo fa per avere visibilità o perché lo pensa veramente”.

Palo ‘e fierro” ha poi proseguito: “Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, ricordatevi cosa fece con Capello. Poi vorrebbe parlare di noi? Ma su, non vale nemmeno la pena rispondere a uno del genere anche perché si commenta veramente da solo”. Infine Bruscolotti conclude: “Ovunque va dice cose assurde, spara ca**ate e pu**ana*e, non vale nemmeno la pena replicare”.