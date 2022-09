Raspadori, la fidanzata innamorata di Napoli: “Sto rinascendo qui. Una forma di gentilezza…

Elisa Graziani, fidanzata di Giacomo Raspadori, si è totalmente innamorata di Napoli. La compagna dell’attaccante emiliano arrivato in estate dal Sassuolo si è ambientata nel migliore dei modi all’ombra del Vesuvio ed ha risposto alle domande dei suoi fan spendendo parole straordinarie per il suo trasferimento nella città partenopea: “Di sicuro è stato un grande cambiamento. Da un momento all’altro cambi città e abitudini, non hai più la tua famiglia fisicamente vicina. Sicuramente per loro non è stato semplice lasciarmi andare”.

Elisa ha poi proseguito: “Però io qui mi sto trovando benissimo. Sto facendo amicizia con persone fantastiche e sto trovando il mio equilibrio, quindi di conseguenza anche loro sono tranquilli e felici. Sono davvero contenta di essermi trasferita! È un’esperienza che mi sta aiutando tanto a crescere e a prendere consapevolezza di me stessa”. Infine confida un concetto bellissimo: “Qui sto conoscendo la gentilezza in una forma che non conoscevo prima… come dico sempre a Giacomo: “È come se stessi rinascendo qui. Dove ho provato il sushi finora? Non mi piace il sushi, meglio la pizza”. La fidanzata di Raspadori è rimasta colpita dalla bontà della gente, dall’atmosfera che si vive nella città partenopea e da un’ambiente che l’ha accolta nel migliore dei modi.