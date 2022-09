Orsini: “Conservo gli articoli degli scudetti. Il Napoli ha la prospettiva per vincere”

Il docente universitario Alessandro Orsini si è soffermato sulla sua grande passione per il Napoli ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma. Al centro delle polemiche per alcune parole scottanti sul tema della guerra in Ucraina, il saggista nato a Napoli nel 1976 esprime il suo pensiero sulle possibilità di vittoria del team azzurro: “Il Napoli ha la prospettiva di vincere il campionato, purtroppo non seguo più il Napoli come una volta per motivi lavorativi. Il calcio è condivisione, mi aggiorno sempre in un contesto dove è possibile comunicare. Conservo gli articoli del primo e del secondo scudetto del Napoli, questi li ho conservati in una scatoletta che non ho mai più aperto e la aprirò quando vinceremo il terzo scudetto”.

Poi prosegue: “Ricordo che quando Maradona arrivò a Napoli in edicola si poteva comprare il suo poster in grandezza naturale. Mi sento ottimista in vista di domani, ma non mi sento di fare previsioni”. “Ricordo quando il Napoli vinse il secondo scudetto, Maradona venne sostituito perché era andato all’estero e gli azzurri vinsero le prime cinque di campionato. Il Napoli più bello della storia di Maradona è stato quello che non vinse lo scudetto”, conclude Orsini.