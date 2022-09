Napoli-Ajax, da domani 1 ottobre biglietti in vendita: sconti per gli abbonati

I biglietti per la partita di Champions League Napoli vs Ajax, che si disputerà il 12 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di sabato primo ottobre 2022. Per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di domenica 2 ottobre 2022, gli abbonati della stagione 2022.23, che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il 29 settembre 2022, avranno il diritto di prelazione sul posto e lo sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto. Contestualmente saranno messi in vendita i posti non occupati dalla prelazione per gli abbonati.

A partire dalle ore 10.00 di lunedì 3 ottobre 2022 proseguirà la sola vendita libera e gli abbonati della stagione 2022.23 avranno la possibilità di usufruire comunque dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non più della prelazione sul posto. Queste le decisioni del Napoli che lascia in Champions League prezzi diversi tra settori superiori e inferiori, a differenza di quanto avvenuto con il Torino. Questi i prezzi di Napoli vs Ajax a tariffa intera Tribuna Posillipo € 100,00 Tribuna Nisida € 75,00 Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 70,00 Distinti anello inferiore € 35,00 Curva anello superiore € 50,00 Curva anello inferiore € 25,00 Questi i prezzi di Napoli vs Ajax riservati agli abbonati 2022/23 Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € 60,00 Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 56,00 Distinti anello inferiore € 28,00 Curva anello superiore € 40,00 Curva anello inferiore € 20,00