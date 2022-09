Napoli-Torino, Curva B esaurita: L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle

Napoli-Torino il Maradona verso il sold out, esauriti tutti i tagliandi della cruva B, la Curva A e i Distinti quasi.

Grande attesa per il ritorno in campo del Napoli dopo la sosta per le Nazionali. Gli azzurri di Spalletti affronteranno il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Fischio d’inizio ore 15.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile, con i vari settori dello stadio che vanno riempendosi. Il Corriere dello Sport racconta di una Curva B superiore esaurita, la Curva A e i Distinti quasi. Già superato il tetto dei 30 mila spettatori con l’obiettivo di raggiungere i 40 mila napoletani presenti a Fuorigrotta.

Dopo il successo dell’anno scorso, il Napoli ripropone la maglia ‘Halloween Game’ per le prossime tre gare del Maradona. È la prima ‘special edition’ della stagione per il club azzurro, in vendita da oggi 30 settembre e che sarà indossata per la prima volta domani nella sfida delle 15 contro il Torino.

Come si presenta la nuova maglia? Ci sono dei pipistrelli disegnati sullo sfondo azzurro proprio per ricordare la notte delle streghe di fine ottobre. Di Lorenzo e compagni la indosseranno, oltre che contro il Torino domani, anche il 16 ottobre contro il Bologna e il 29 contro il Sassuolo.

Napoli-Torino probabili formazioni

Domani, stadio Maradona, ore 15

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Raspadori. Indisponibili: Lozano, Osimhen. Squalificati: -.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Djidji, Adopo, Ricci, Ilkhan, Garbett, Seck, Aina, Miranchuk, Karamoh. Indisponibili: Pellegri, Vojvoda. Squalificati: -.

ARBITRO: Massimi di Termoli

Guardalinee: Cipressa e Scatragli

Quarto uomo: Camplone

Var: Fourneau

Avar: Valeri

TV: Dazn