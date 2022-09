Stadio Maradona, l’assessore Simeone lancia una proposta sull’utilizzo del terzo anello

Stadio Maradona, il terzo anello potrebbe portare nuovi guadagni alle casse del comune di Napoli, valorizzando un area dello stadio in disuso.

Nino Simeone lancia una proposta sull’utilizzo del terzo anello dello stadio Maradona. Il presidente della commissione infrastrutture, mobilità e protezione civile ha scritto al sindaco Manfredi presentando una nuova opportunità anche economica per le casse del comune di Napoli:

“Caro Sindaco, dopo un ampia discussione in Commissione, sul tema delle infrastrutture e della tante difficoltà che abbiamo a reperire i fondi per garantire la manutenzione delle stesse, la scrivente ritiene opportuno portare alla tua attenzione l’idea di

valorizzare e mettere a rendita un’area dello stadio, oggi totalmente in disuso per motivi di sicurezza, come il Terzo Anello superiore dello Stadio Maradona.

Stiamo parlando di un’area importante, in termini di visibilità e di spazio. Parliamo di circa 800 metri circolari per una superficie totale di circa 8000mq lineari, che potrebbero essere utilizzati come area pubblicitaria”.

Simeone aggiunge: “Valutiamo questa, come una opportunità di entrata sostanziale per le casse comunali, mediante l’installazione di banner pubblicitari leggeri e sicuri che, considerata la location e le potenzialità della stessa, risulterebbe di grande attrattiva per i tanti promoter pubblicitari locali, nazionali ed internazionali. Nel merito, ti chiediamo pertanto di valutare tale opportunità e di intraprendere ogni utile iniziativa in merito”. Ha concluso Simeone.