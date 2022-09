Savoldi: “Raspadori mix tra Insigne e Mertens: risolverà tutti i problemi del Napoli”

Beppe Savoldi si è soffermato ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Senza Matteo Politano e Victor Osimhen, a chi farei tirare i rigori nel Napoli? Vengo io: mi sono allenato in questi giorni in previsione (scherza, ndr). Da grandissimo specialista, cosa serve per batterli al meglio? Tutto tranne l’emotività. Bisogna avere delle qualità mentali, la concentrazione e la convinzione di sé in ogni momento. Non bisogna lasciarsi trasportare dalle emozioni. Serve tanto allenamento. Castellini e Carmignani erano sempre disponibili a farmi esercitare dal dischetto. Nel calcio moderno, sono aumentati i rigori e le possibilità di segnare dagli undici metri”.

Savoldi ha poi aggiunto: “Napoli-Torino? Luciano Spalletti è un grande allenatore e saprà creare le giuste contromosse ad eventuali ‘gabbie’ preparate per Khvicha Kvaratskhelia. Quali? Il Napoli potrebbe contrattaccare spingendo dal lato opposto, così da sorprendere i granata sulla loro sinistra”. “Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori: chi schierare titolare per sostituire Victor Osimhen? Sono calciatori diversi. Il nigeriano è un classico numero 9, mentre Raspadori è una via di mezzo, un giocatore che raccoglie il meglio di Lorenzo Insigne e Dries Mertens: sa fare il centrale o l’esterno, ma è più forte di loro due insieme. L’ex Sassuolo ha una grandissima rapidità in area, una visione del gol che hanno in pochi. Tenetevelo buono e lasciatelo tranquillo, non esagerate, perché questo qui risolverà tutti i problemi del Napoli”.