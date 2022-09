SKY, Marchetti: “Koulibaly meglio di Kim. Kvara-Insigne? Non va dimenticato il passato”

“Non bisogna dimenticarsi” – ha proseguito l’esperto di mercato di Sky Sport – “di quanto hanno dato, in tanti anni, quei giocatori che sono andati via dal club azzurro. Non è vero che Insigne non ha vinto nulla: magari avrà vinto poco, ma qualcosa sì. C’è stato un processo di crescita importante, quando c’erano loro. Il Napoli è da anni in Europa e, spesso, in Champions League. Alcuni ragazzi sono stati sfortunati a giocare nel Napoli nel momento in cui la Juventus cannibalizzava i campionati. Personalmente, io preferisco Koulibaly a Kim: non farei a cambio, se me lo chiedessero. Mertens è il miglior marcatore della storia del Napoli: Raspadori è fortissimo, ma non li paragonerei”.