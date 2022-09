Napoli, report dell’allenamento: rientrano i nazionali, novità su Politano ed Osimhen

Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del match in programma sabato pomeriggio contro il Torino alle 15 allo stadio “Diego Armando Maradona”. La squadra sta recuperando totalmente la forma atletica dopo lo stop dovuto agli impegni delle Nazionali, infatti sono rientrati tutti i ragazzi che hanno giocato in Europa, Asia e Sud America. Da monitorare le condizioni di Politano e Osimhen che si stanno riprendendo dai rispettivi infortuni. La squadra di Luciano Spalletti vuole proseguire il trend positivo di inizio stagione e confermarsi in testa alla classifica. L’euforia è tanta, con migliaia di tifosi che saranno presenti sabato nella sfida contro la compagine granata di Ivan Juric.

Questo è il report pubblicato sul sito ufficiale dal Napoli: “Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Dopo una prima fase di attivazione e torello, i calciatori presenti al centro sportivo della società partenopea hanno svolto lavoro tattico, esercizi di possesso palla e situazioni su palle inattive. Matteo Politano ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte del lavoro in gruppo. Il centravanti nigeriano Victor Osimhen, invece, ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Sono rientrati dall’impegno con le rispettivi Nazionali il portoghese Mario Rui, il sudcoreano Kim Min-Jae, il norvegese Leo Ostigard, l’uruguaiano Mathias Olivera ed il kosovaro Amir Rrahmani“.