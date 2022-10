Vieri sicuro: “Il Napoli col Bologna avrebbe perso un anno fa”

Christian Vieri parla del Napoli e lo fa alla Bobo Tv, l’ex giocatore si sofferma sulla partita Napoli-Bologna.

Gli azzurri non sono stati perfetti, ma hanno giocato comunque una grande partita, dominata a larghi tratti. La squadra di Thiago Motta è andata in vantaggio dopo che la squadra partenopea aveva giocato quasi da sola per trenta minuti. Ma nonostante tutto Kvaratskhelia ed i suoi hanno sempre reagito alle difficoltà. Come nel caso dell’errore di Meret, che aveva portato la partita sul 2-2 e sembrava aver vanificato lo sforzo di rimonta del Napoli, che aveva ribaltato il match con il gol di Juan Jesus e Lozano.

Vieri parla di Napoli-Bologna alla Bobo Tv

La rimonta degli azzurri e la forza di volontà del Napoli è piaciuta anche a Spalletti che al termine del match ha parlato di vittoria frutto della mentalità. Il Napoli sa quali sono i propri limiti e le proprie potenzialità, così riesce a credere in se stesso, anche quando le cose si mettono male.

Anche Vieri alla Bobo Tv dice che “Il Napoli col Bologna avrebbe perso se la partita fosse stata giocata la scorsa stagione”. Un concetto che in qualche modo è stato velatamente indicato anche da Spalletti. Poi Vieri su Osimhen aggiunge: “È fortissimo, tutti dicevano che era grezzo e che non sapeva giocare con la squadra, oggi è migliorato tantissimo. Va incontro, gioca, va sul lungo, va in profondità. Quando vai in profondità la difesa la spacchi in due poi. Il gol che ha fatto è andato in profondità, la palla gliel’ha data Kvara e ha fatto gol. 2 partite da 20 minuti ha fatto gol in tutte e 2 partite. Sono bravi, chiunque entra fa la differenza“. Non è un caso se il Napoli è andato in gol con 15 giocatori diversi e nell’ultima gara due gol sono arrivati dalla panchina.