Meret: il Napoli fa gruppo, la porta non scricchiola. Fatti e parole valgono tantissimo

Il Napoli fa gruppo intorno ad Alex Meret, il portiere che con il Bologna ha commesso un errore viene difeso da tutti.

Il primo ad essere dispiaciuto per l’errore commesso è sicuramente Meret, che sul tiro di Barrow è sembrato indeciso se bloccare il pallone o respingerlo di lato. Di solito quando si hanno due idee in testa e pochi secondi per decidere, si finisce per non fare né una cosa né l’altra. Così Meret è rimasto tra quei due pensieri ed ha incassato il gol del pareggio.

Ma guai a gettare la croce sull’estremo difensore azzurro. Lo ha detto anche Luciano Spalletti al termine del match Napoli-Bologna: “Una disattenzione dopo due mesi al top“. Ma anche i compagni di squadra lo hanno immediatamente consolato dopo il gol incassato.

Napoli: squadra e allenatore con Meret

“E allora, la porta non gira. Non scricchiola: è andata com’è andata, è successo che Meret ha sbagliato una presa (fatale) e un’uscita (tutti illesi) ma ora comincia un’altra partita. Un’altra settimana che porterà dritti alla grande sfida di domenica con la Roma all’Olimpico, e come dice il signor Luciano bisogna azzerare. Tutto: la vittoria e anche gli errori. L’errorino di cui sopra: quel bolide da fuori di Barrow non era per niente irresistibile, anzi, e sebbene Alex abbia una palese responsabilità tecnica, proprio lui che di tecnica ne ha in dote un quintale, è fondamentale allontanare i fantasmi e ritrovare la serenità che fino a domenica lo ha accompagnato in Italia e in Europa. E in sede di un rinnovo meritato, smarrito, inseguito, riconquistato e poi firmato a dispetto dei santi baschi e costaricani” scrive Corriere dello Sport.