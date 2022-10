Higuain si ritira dal calcio: lacrime all’ultima partita in MLS: “Essere una brava persona, questo conta” – VIDEO

Gonzalo Higuain si ritira dal calcio giocato, il campione argentino ha pianto all’ultima partita in MLS tra Miami e New York City.

Lo aveva già annunciato, ma pur sapendolo non è facile per nessun calciatore dire addio per sempre all’attività agonistica. È come se si dicesse addio ad un pezzo di se stessi. Ed allora mentre Benzema a 34 anni alza al cielo il suo primo Pallone d’Oro, un suo ex compagno di squadra al Real Madrid, alla sua stessa età decide di appendere gli scarpini al chiodo. Il destino è fatto così e la vita di ogni singolo uomo è diversa.

Magari la carriera di Higuain non sarà spettacolare come quella di Benzema, ma l’ex bomber del Napoli ha dimostrato di avere una classe sopraffina, capace di incantare ad ogni latitudine.

Higuain si ritira: pianto e dichiarazioni al termine di Miami-New York City

Il campione argentino al termine del match si è lasciato andare alle lacrime, una cosa normalissima per liberare tutte le emozioni. Poi ha detto: “Spero che la gente mi ricorderà come una brava persona, per me questa è la cosa più importante. Voglio essere ricordato per i miei valori, per il mio rispetto. Nella vita si può vincere o perdere, ma non è questo che fa la differenza. Ciò che conta veramente, quello che ti caratterizza è essere una brava persona, io voglio essere ricordato così. Come una persona buona“.

Higuain si ritira dal calcio giocato e lo fa mostrando il suo lato più umano, quello che lo ha caratterizzato anche quando ha vestito le maglie di Real Madrid e Napoli. Quello che in qualche caso lo ha anche frenato. “Quando smetti di giocare a calcio nessuno ti scrive, il telefono non squilla. Ma aver visto così tanti messaggi ricevuti per la persona che sono stato e non per quello che ho

fatto in campo, mi ha fatto molto piacere” ha detto l’argentino