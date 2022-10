De Laurentiis, il tweet per La Russa presidente del Senato e Fontana presidente Camera

Aurelio De Laurentiis ha voluto augurare buon lavoro ad Ignazio La Russa presidente del Senato e Lorenzo Fontana presidente della Camera.

In questi giorni il nuovo esecutivo di centrodestra sta prendendo forma, anche tra qualche polemica. Lo scontro Berlusconi-Meloni sta alimentando il dibattito politico. Il presidente di Forza Italia non era assolutamente convinto dell’elezione di Ignazio La Russa, come presidente del Senato e si è opposto fino alla fine. Il suo sdegno verso la Meloni è stato enfatizzato anche con alcuni appunti in cui Berlusconi ha appellato la meloni come: “Prepotente e arrogante“.

Polemica c’è stata anche per l’elezione di Lorenzo Fontana, esponente ultraconservatore cattolico che qualche tempo fa aveva fatto anche un discorso per Alba Dorata, gruppo neonazista.

De Laurentiis: il tweet per La Russa e Fontana

Insomma il nuovo governo sta nascendo tra mille polemiche. Ora si gioca la partita dei vice, ma anche quella dei presidenti di commissione. Anche se la più importante resta quella dei ministri. Meloni ha risposto a Berlusconi dicendo che lei non è ricattabile. Questo fa capire che l’accordo per i dicasteri non è stato ancora trovato.

Intanto in giornata il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un tweet su La Russa e Fontana. Il numero uno della SSCN ha scritto: “Buon lavoro ai nuovi Presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Saranno Presidenti di due Istituzioni fondamentali della nostra Repubblica“. Un messaggio lanciato a due uomini che rappresentano l’Italia a livello istituzionale e con cui anche lo sport si deve confrontare, in quanto importante ingranaggio sociale ed economico del paese.