Napoli: in città spunta il murales per Di Lorenzo – VIDEO

Arriva il murales per Giovanni Di Lorenzo a Napoli, il capitano azzurro è uno degli idoli della tifoseria partenopea.

L’opera è stata realizzata ai Quartieri Spagnoli, dove c’è una sorta di culto laico per Diego Armando Maradona. Tra tutti i cimeli ed i murales da oggi c’è anche quello per Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è stato raffigurato anche mentre stava eseguendo il bellissimo colpo di testa messo a segno contro l’Ajax in Champions League.

Un ulteriore omaggio di Napoli a Di Lorenzo che sottolinea ancora di più l’affetto verso il giocatore, ma anche verso l’uomo. Di Lorenzo, infatti, ha praticamente già deciso di chiudere la sua carriera a Napoli, lo ha affermato più volte. Una volontà che inevitabilmente lo ha avvicinato ancora di più ai colori azzurri.