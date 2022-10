“Victor lo vinciamo lo scudetto?”, la risposta di Osimhen fa impazzire i tifosi – VIDEO

“Victor lo vinciamo lo scudetto?” La risposta di Osimhen, attaccante del Napoli spopola in un video sui social.

Sorriso a tutta bocca e occhi che luccicano, Osimhen è un ragazzo che sente le emozioni. Lo si vede in campo, quando fa tutto, a volte anche di più, per segnare e aiutare la squadra in campo. Spalletti lo ha definito un capoccione, bonariamente si chiaro. Ma Osimhen è questo, un ragazzo che ha una voglia matta di sfondare, di vincere e di mettersi al servizio della squadra. La palla consegnata a Kvaratskhelia in occasione del rigore con l’Ajax dice molto sul suo carattere. Ma lo dice anche un video che sta spopolando sui social, perché traspare tutta l’umanità di un giocatore che si sente parte integrante della storia moderna del Napoli.

Scudetto Napoli: Osimhen risponde ai tifosi

In casa azzurra si sogna lo scudetto, anche perché il Napoli sembra un caterpillar in questo momento, in grado di schiacciare qualsiasi avversario. Il campionato è lungo e difficile, ma è chiaro che è inevitabile sognare. Spalletti si trova una squadra costruita alla grande, in cui nemmeno l’infortunio di Osimhen ha pesato tanto. Ora c’è Anguissa che deve rientrare, così come Rrahmani, ma resta grande fiducia.

Una fiducia che sente anche l’attaccante nigeriano. A Castel Volturno i tifosi del Napoli hanno chiesto: “Osimhen lo vinciamo lo scudetto” la risposta di Victor è arrivata un sorriso enorme ed un cenno con la testa: “Si, lo vinciamo“. Ovviamente si tratta di una promessa di impegno, ma che non si deve realizzare per forza, perché nello sport tutto può accadere. Però quel che è certo è che questo gruppo darà tutto per regalare il grande sogno ai tifosi napoletani. Ed i supporters non chiedono niente altro che vedere il massimo impegno in campo.