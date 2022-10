CORRSPORT – Napoli-Bologna, c’è anche un ‘richiamo’ per Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia ha dominato il match Napoli-Bologna, ma Corriere dello Sport gli fa anche un richiamo: un colpo di tacco di troppo.

Il quotidiano sportivo oggi celebra Kvaratskhelia, ma mette in risalto anche una leziosità da parte del giocatore georgiano: “Un piccolo richiamo potremmo rivolgerglielo per il finale contro il Bologna, quando il risultato era sul 3-2, quindi con l’obbligo di chiuderlo il prima possibile. Un tacco, un colpettino per strappare un applauso, insomma, una concessione allo spettacolo da

rinviare a partite con risultati già al sicuro. Forse l’unico vero rischio di Kvara è questo, il bombardamento delle pagine sui giornali, dei titoloni, dei servizi in tv. Dovrà pensarci Spalletti a tenerlo al riparo dal vento caldo dell’ambiente“.

Quello di Corriere dello Sport si tratta ovviamente di un richiamo che non toglie nulla alla mega prestazione di Kvaratskhelia con il Bologna, ma in generale a questo inizio di stagione sfolgorante del giocatore georgiano. Ma anche in queste piccole cose può crescere, diventando ancora più forte e determinante. Anche perché come ha detto Osimhen, di Kvaratskhelia non abbiamo visto ancora nulla.