Napoli, senti Mitrovic: “Ho un debole per il club azzurro. Vicino alla Roma in passato”

Mitrovic rivela di avere un debole per il Napoli e che in passato è stato vicino alla Roma

Aleksandar Mitrovic, centravanti del Fulham, svela di avere un debole per il Napoli. L’attaccante serbo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport sui tanti temi della Serie A. In merito alla Juventus, egli dichiara: “Cosa penso di Dusan Vlahovic? Beh, che è un vero top player. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, si rialzerà grazie a lui e all’altro nostro connazionale Filip Kostic. Dusan lavora tantissimo in allenamento, non si accontenta mai. Se conserverà questo spirito, e non ho dubbi sul fatto che non cambierà mai, potrà migliorare ancora di più”.

Mitrovic dichiara che è stato vicino alla Roma

Mitrovic ha poi proseguito: “Io e Dusan abbiamo un gran feeling e ci aiutiamo a vicenda. Giocare in Serie A? In passato sono stato vicino alla Roma. In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli“.

“Milinkovic-Savic? Sergej segna e confeziona assist: è il miglior centrocampista della Serie A e uno dei top a livello europeo. Alla Juventus servirebbe un campione con le caratteristiche di Milinkovic-Savic. Grazie a Sergej farebbero più gol anche Vlahovic, Milik e Kostic”.