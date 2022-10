Vlahovic miglior attaccante della Serie A? La risposta di Carlo Alvino è da applausi

Dusan Vlahovic miglior attaccante della Serie A? dopo il gol nel derby scattano gli elogi. Arriva la risposta di Carlo Alvino.

La Juve batte il Torino grazie ad una rete di Dusan Vlahovic, i granata recriminano per un rigore solare in stile Ronaldo-Iuliano non concesso da Mariani.

Come per magia, tutti i media nazionali si ridestano e fioccano elogia ai bianconeri, al punto che c’è chi come calciomercato.com si chiede se Dusan Vlahovic miglior attaccante della Serie A?.

Avere giornali e televisioni a sostegno , in particolar modo in momenti di crisi, è una manna dal cielo. Solo pochi giorni fa Maurizio Sarri criticò la stampa sportiva nazionale, ma se le critiche non vengono dall‘asse Torino-Milano evidentemente non fanno centro.

A rispondere al quesito: Dusan Vlahovic è miglior attaccante della Serie A? ci ha pensato Carlo Alvino. Il giornalista molto vicino ai fatti di casa Napoli sui propri canali social ha scritto: “Il ridicolo cresce in proporzione a quanto ci si dà da fare per difenderlo…“.

Il ridicolo cresce in proporzione a quanto ci si dà da fare per difenderlo… https://t.co/LQiGTXII68 — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 16, 2022

Molti i commenti dei tifosi, non solo napoletani al tweet di Alvino:

“Ma non gioca nel Napoli, tocca palla 3 volte a partita e non dà grande apporto alla manovra. Quindi fare sto titolo-cazzxxx quando al momento ce ne sono dieci di attaccanti più determinanti di lui in Serie A? Giocasse Arnautovic nel Napoli, farebbe più o meno gol di Vlahovic?”.

“Raspadori Osimehn e Simeone giocano a bocce”.

“Ricordo che la partita scorsa è stato fermato da Gabbia…credo che non sia scarso assolutamente ma nemmeno sto fenomeno tanto decantato..ad oggi parlo, futuro non si sa”.

Migliore di Mbappe’ e Haaland messi insieme!.

Ieri fino ad un minuto prima che segnasse veniva fortemente criticato da noti tifosi juventini (Francesco Oppini ed altri).

E voi cosa ne pensate?