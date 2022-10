Jesus salva il Napoli: gli azzurri non si arrendono mai

Napoli-Bologna termina 1-1 alla fine del primo tempo, gol di Zirkzee e Juan Jesus, gli azzurri restano in partita.

Jesus, salva. È proprio il caso di dirlo in questo caso. Perché il gol del difensore brasiliano è fondamentale per restare in una partita in cui il Napoli poteva segnare almeno tre gol nel primo tempo. Invece si è ritrovato sotto con il gol di Zirkzee al 41.

Ma il Napoli non si arrende mai all’ultimo secondo trova la zampata di Juan Jesus che dagli sviluppi di calcio d’angolo, trova un gol fondamentale. Pareggio 1-1 per Napoli-Bologna alla fine del primo tempo, che non fotografa quanto prodotto dal Napoli, perché nei primi trenta minuti la squadra di Spalletti ha sprecato troppo.