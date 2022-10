Infortunio Immobile: esce in lacrime, le prime indiscrezioni

Ciro Immobile ha subito un infortunio durante la sfida con l’Udinese, l’attaccante è uscito in lacrime dal campo.

La Lazio pareggia 0-0 con l’Udinese ma la notizia peggiore per Maurizio Sarri arriva da Immobile che si è fermato per infortunio. L’attaccante è stato costretto ad uscire al minuto 29 dal campo a causa di un problema muscolare. Dalle prime sensazioni sembra essere un infortunio grave, dato che il calciatore è uscito dal terreno di gioco con una smorfia di dolore evidente, che lascia tutti i tifosi bianconcelesti con il fiato sospeso.

Che infortunio ha avuto Immobile

Il giocatore si dovrà sottoporre ad esami strumentale per capire l’entità del problema fisica. Dalle prime indiscrezioni date da Sky Sport pare che possa trattare di un risentimento muscolare. Durante Lazio-Udinese, Immobile ha lasciato il campo per infortunio ed ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra, nel corso di un inserimento. Al posto del centravanti, Maurizio Sarri è stato costretto a schierare Pedro. Nella rosa della Lazio, infatti, manca un vero e proprio vice Immobile. Nel ruolo di centravanti si è andato a schierare Felipe Anderson, con Pedro e Zaccagni sugli esterni.

Immobile si sottoporrà ad accertamenti strumentali nelle prossime 24/48 ore, ma c’è grande preoccupazione per le sue condizioni fisiche. L’attaccante è praticamente uno dei pochi ad assicurare gol alla squadra di Maurizio Sarri e perderlo a lungo sarebbe veramente un peso molto grave per la squadra biancoceleste.

La smorfia di Immobile al momento dell’uscita dal campo non lascia sperare nulla di buono, ma solo gli accertamenti potranno dare una maggiore sicurezza su quale sia l’entità del suo infortunio. Purtroppo gli impegni così ravvicinati, a causa dei mondiali, aumentano il rischio infortunio. Ma questo era stato ampiamente pronosticato, solo che i soldi hanno vinto sul buonsenso e si è deciso di disputare lo stesso il Mondiale in Qatar durante la stagione calcistica.