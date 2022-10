Regole Mondiali in Qatar: tra discriminazioni e smentite

Le regole dei Mondiali in Qatar del 2022 fanno già discutere, saranno vietati i baci in pubblico tra persone dello stesso sesso.

In nome del dio denaro che oramai domina incontrastato il mondo, tra speculazioni e ossessione per la ricchezza, il governo qatariota è riuscito ad ospitare la rassegna iridata. Il 20 novembre alle ore 17.00 ci sarà la prima partita dei Mondiali in Qatar del 2022 e per la prima volta nella storia del torno la nazione ospitate si trova in Medio Oriente.

Grazie al denaro sono stati stravolti tutti i campionati nazionali, con le squadre affannate a cercare la migliore soluzione per il turnover per cercare di portare a termine il tour de force fino a novembre. Poi ci sarà da sperare che nessun giocatore si faccia male durante i Mondiali, perché dopo la rassegna iridata bisognerà affrontare di nuovo le competizioni con i club, ovvero quelli in cui ci sono le società che pagano gli stipendi ai calciatori.

Mondiali Qatar le regole che fanno discutere: discriminati gli omosessuali

Il Qatar è pronto a ospitare i tifosi di tutto il mondo, «senza discriminazioni» hanno assicurato gli organizzatori. Ma leggendo bene la locandina non ufficiale in cui si riportano alcuni divieti sembra essere esattamente l’opposto.

Le regole per i Mondiali di Qatar 2022 sono assolutamente discriminatorie, soprattutto quando si parla di persone che hanno un orientamento sessuale diverso tra uomo e donna. Una delle regole, infatti, non permette i baci in pubblico tra persone dello stesso sesso, come se amare una persona, sia una colpa.

In serata l’account twitter ha specificato che la locandina non è stata pubblicata da loro e che tutti i turisti saranno accolti positivamente. Le informazioni sulle regole da rispettare in Qatar sono comunque presenti sul sito del ministero del Turismo.

I comportamenti vietati in Qatar

La locandina non sarà ufficiale ma fa discutere e non poco. Ecco tutti i regolamenti:

BERE ALCOL – Non sarà concesso bere alcol durante le partite. La vendita di birra sarà consentita al di fuori degli stadi solo prima e dopo alcune partite. In Qatar vige il divieto di bere alcolici nei luoghi pubblici e di portarli nel Paese.

OMOSESSUALITÀ ┴ – “I gay sono benvenuti in Qatar ma devono evitare effusioni in pubblico. E’ l’unica indicazione da rispettare”, è quanto specificato dal comitato organizzatore dei Mondiali Qatar 2022, attraverso il suo direttore esecutivo Nasser al Khater.

MANCANZA DI PUDORE – E’ il riferimento all’abbigliamento da indossare dai tifosi durante il periodo in Qatar. Negli stadi sarà vietato indossare abiti corti, attillati o eccessivamente trasparenti. Nello specifico, “sono severamente vietate le camicie senza maniche, gli abiti corti o le gonne, i cropped bottom, i cropped tops”.

VOLGARITÀ – Al tifoso è richiesto anche un linguaggio in linea con le abitudini del Paese. La blasfemia è punibile con un massimo di sette anni di carcere.

NON RISPETTARE I LUOGHI DI CULTO – Tutti i tifosi dovranno rispettare tutte le regole del paese nei luoghi di culto. Non è consentito portare del cibo e i visitatori devono essere rispettosi e avere un atteggiamento decoroso.

MUSICA E SUONI AD ALTO VOLUME – Non sarà consentito ascoltare musica ad alto volume e, in generale, distubare la quiete pubblica.

APPUNTAMENTI CON FINALITA’ SESSUALI – Non sono leciti gli appuntamenti per finalità sessuali. Saranno vietati i rapporti sessuali tra i non sposati. Saranno consentiti solo per marito e moglie. I tifosi rischierebbero addirittura 7 anni di prigione. Il rapporto extraconiugale è, infatti, considerato un reato.

SCATTARE FOTO ALLE PERSONE SENZA IL LORO PERMESSO – Non sarà consentito fotografare senza il consenso del diretto interessato.