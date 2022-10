Ferlaino: “La differenza tra me e De Laurentiis? Ecco qual è, su Maradona…

Ferlaino dichiara che c’è una differenza tra lui e De Laurentiis e poi parla di Maradona

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, parla delle differenze con De Laurentiis nel corso de Il salotto del calcio, programma in onda sulla emittente Tv Luna: “La differenza tra me e Aurelio De Laurentiis è che io ero un vero tifoso degli azzurri e lui no? Io penso che la differenza più importante sia invece un’altra. Io abitavo a Napoli, lui invece vive in un’altra città. Di conseguenza avevo sicuramente più pressioni”.

Corrado Ferlaino ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “A me non dicevano di cacciare i soldi anche perché sapevano che io non li avevo (ride, ndr). In realtà mi facevano l’accusa contraria. Mi accusarono di avere investito troppo per acquistare Giuseppe Savoldi. Mi lanciavano critiche perché secondo loro avrei dovuto pensare ai problemi di Napoli. La mia risposta? Anni dopo acquistai Diego Armando Maradona spendendo anche di più. E non me ne pento…”.

Botta e risposta tra Ferlaino e Malfitano

Botta e risposta divertente tra Mimmo Malfitano e Corrado Ferlaino nel prosieguo della puntata. Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha infatti chiesto: “Lei ora ci deve dire la verità: le sta simpatico Aurelio De Laurentiis?”. Inizialmente imbarazzato, l’ex presidente del Napoli ha risposto così: “Vede, io ho un difetto: a me gli uomini non piacciono, amo solo le donne”.

Tutti a ridere ma Mimmo Malfitano ha riformulato la domanda: “Lo so che a lei non piacciono gli uomini, ma qui parliamo di simpatia. Le sta simpatico Aurelio De Laurentiis?”. L’ex patron degli azzurri ha concluso: “Allora mettiamola così: tutti gli uomini mi stanno antipatici, va bene? (ride, ndr)“.