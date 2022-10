Dalla Georgia: “Kvara come Baggio? Ma smettetela con questi paragoni”

Dalla Georgia il giornalista Kakha Dgebuadze ritiene esagerato il paragone tra Kvara e Roberto Baggio che ha fatto Valter De Maggio

Dalla Georgia il giornalista Kakha Dgebuadze blocca le affermazioni di Valter De Maggio. In diretta su Radio Goal, in onda sull’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli, il vulcanico direttore napoletano aveva osato dire: “Gli hanno dato tantissimi soprannomi, si è scritto Kvaravaggio, Kvaradona, KvaraBaggio, ma secondo me Kvaratskhelia è più forte di Roberto Baggio, lasciatemelo dire”.

Un paragone che non è piaciuto a Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano che segue le vicende del Napoli e cerca di alimentare la calma attorno all’attaccante del Napoli: “Bisogna smettere di fare affermazioni del genere. Kvara non ne ha bisogno. Lasciamolo concentrato solo sul gioco. Kvara ha detto che cerca di non leggere cosa c’è scritto su di lui nei media. Kvara è un ragazzo intelligente. Sono sicuro che nulla distoglierà la sua attenzione”.

Per De Maggio Kvaratskhelia lotta con Leao come miglior atleta della Serie A

Nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal, De Maggio ha approfondito l’impatto di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli: “Questo ragazzo è davvero qualcosa di incredibile, in molti lo paragonano a Leao, ma parliamoci chiaro, a differenza del calciatore del Milan questo è solo da 113 giorni in Italia, nel nostro campionato. Ha qualcosa di straordinario, complimenti alla società che l’ha strappato ad un’agguerrita concorrenza in estate”.