De Maggio su di giri: “Kvaratskhelia più forte di Roberto Baggio. Cassano uno scappato di casa”

Valter De Maggio dichiara che Kvaratskhelia è più forte di Roberto Baggio e che Cassano è uno scappato di casa

Un Valter De Maggio come un fiume in piena a Radio Kiss Kiss Napoli: dichiara che Kvaratskhelia è più forte di Roberto Baggio e che Antonio Cassano è uno scappato di casa. Nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal il giornalista ha fatto un paragone pesante per Kvicha Kvaratskhelia: “Questo ragazzo è davvero qualcosa di incredibile, in molti lo paragonano a Leao, ma parliamoci chiaro, a differenza del calciatore del Milan questo è solo da 113 giorni in Italia, nel nostro campionato. Ha qualcosa di straordinario, complimenti alla società che l’ha strappato ad un’agguerrita concorrenza in estate”.

De Maggio utilizza per lui il soprannome di Divin Kvara

De Maggio ha poi proseguito: “Gli hanno dato tantissimi soprannomi, si è scritto Kvaravaggio, Kvaradona, KvaraBaggio, ma secondo me Kvaratskhelia è più forte di Roberto Baggio, lasciatemelo dire”.

“E’ chiaro che siamo soltanto all’inizio del suo percorso italiano, ma per me il georgiano è più forte dell’ex fuoriclasse italiano. Da oggi in poi lo chiamerò il Divin Kvara. E’ qualcosa di sensazionale. Kvaratskhelia paragonato a Cassano? Ma no, lasciatelo stare, Cassano non si può paragonare al georgiano. E’ solo uno scappato di casa”. Conclude Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal.