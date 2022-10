Cassano: “Kvaratskhelia gioca al posto di Grealish con una gamba sola. Andrà via presto da Napoli” – VIDEO

Antonio Cassano parla di Kvicha Kvaratskhelia ad Habla Antonio su Instagram: “Se continua così andrà via presto da Napoli“.

L’ex giocatore di Roma e Sampdoria si sofferma sulla partita del Napoli contro l’Ajax ed esalta gli azzurri, poi rispondendo alle domande dei suoi follower su instagram passa a palare anche del fenomeno Kvaratskhelia. “In questo momento non è più una sorpresa. Lo poteva essere nelle prime partite. La cosa impressionante di questo ragazzo è la personalità a 22 anni. Parliamo di un georgiano che arriva da un campionato diverso e nessuno lo conosceva, anch’io poco e niente. Ha una continuità incredibile con la media 1 gol o 1 assist a partita. Mi sta mandando fuori di testa“.

Napoli, Cassano parla di Kvaratskhelia

Da perfetto sconosciuto, da giocatore che avrebbe fatto enorme fatica ad ambientarsi, a fenomeno sulla bocca di tutti. È Kvaratskhelia che a 21 anni sta facendo impazzire i tifosi di tutto il mondo ed anche gli altri operatori del mondo del calcio.

Anche Cassano parla di Kvaratskhelia e lo fa attraverso i social: “Sta facendo delle prestazioni veramente impressionanti. È forte in tutto, nel breve, nel lungo, ha una grande forza fisica ma proprio nelle gambe. Fa sempre la scelta giusta e fa anche gol. Con tutto il rispetto per il Napoli ma se va avanti così andrà via presto dalla squadra azzurra. Può giocare nelle squadre più forti del mondo, perché è un giocatore di quel livello là. Può giocare ad esempio anche con una gamba sola al posto di Grealish del Manchester City. Kvaratskhelia ha più idee, più personalità, più qualità“.

Insomma nemmeno il tempo di arrivare e già c’è la corsa a fere i fenomeni su Kvaratskhelia, con tanti personaggi che sembravano non vedano l’ora che vada via da Napoli, società che ci ha visto lunghissimo sul suo acquisto.