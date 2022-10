Gazzetta – Raspadori o Osimhen: il titolare con il Bologna è un rebus, ma attenti alla sorpresa

Victor Osimhen o Giacomo Raspadori, Luciano Spalletti deve scegliere il titolare per la sfida Napoli-Bologna di Serie A.

La sfida valida per la decima giornata del massimo campionato italiano si gioca domenica alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti dovrà fare sicuramente a meno di Rrahmani che ritorna nel 2023, ma con ogni probabilità dovrà rinunciare pure a Frank Anguissa che oggi si sottopone ad esami strumentali. In attacco però c’è abbondanza per Spalletti che con l’Ajax ha visto anche il ritorno di Victor Osimhen, condito da gol. Ovviamente il rientro dell’attaccante nigeriano lascia il dubbio su chi giocherà ora prima punta in casa azzurra. L’esplosione di Raspadori, ma anche quella di Simeone, mette a rischio il ‘posto fisso’ di Osimhen che non sarà mai un problema per Spalletti, ma è ovvio che delle scelte vanno fatte.

Napoli-Bologna: Raspadori o Osimhen, chi sarà titolare?

Secondo Gazzetta dello Sport il favorito per giocare dal primo minuto contro il Bologna è sicuramente Raspadori, dato che Osimhen non è ancora in perfetta forma fisica. Inoltre i felsinei potrebbero giocare con un atteggiamento molto difensivo che toglie spazi, ovvero quelli che servono al nigeriano per incidere. Osimhen magari potrebbe entrare nel secondo tempo, quando magari con squadre più stanche, ci sono più spazi a disposizione. Questa soluzione può essere un’arma letale per Spalletti, che si può giocare la variabile Osimhen in ogni situazione.

In tanti si chiedono chi tra Raspadori e Osimhen giocherà titolare in Napoli-Bologna, ma bisogna tenere conto anche di un’altra soluzione: ovvero la possibilità che giochino entrambi dal primo minuto. Raspadori, infatti, può giocare anche come esterno e quindi prendere il posto di Kvaratskhelia che fino ad ora ha riposato poco. Ma l’ex Sassuolo è così versatile da poter giocare anche in un 4-2-3-1 dieto ad Osimhen. Insomma le soluzioni ci sono sta a Spalletti trovare la chiave giusta.