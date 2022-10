Repice si ‘gasa’ con Kvaratskhelia: “Sembra un alieno”, radiocronaca da brividi – AUDIO

Francesco Repice di Radio Rai si esalta in radiocronaca con Kvicha Kvaratskhelia, il georgiano ha dominato in Napoli-Ajax.

Kvaratskhelia è stato nominato ‘Man of the Match” di Napoli-Ajax, una sfida in cui l’attaccante del Napoli ha fatto il bello ed il cattivo tempo. Basti pensare che Sanchez ha dovuto placcarlo per fermare Kvaratskhelia in una occasione. Il georgiano è stato devastante con i suoi dribbling e le sue accelerazioni, ha favorito il gol strepitoso di Raspadori ed ha seminato il panico sulla sua fascia di competenza, oltre ovviamente a segnare il rigore del momentaneo 3-1. Insomma un’altra partita da incorniciare per il Napoli e per Kvaratkshelia, che sta facendo vedere grandissime cose in maglia azzurra dalla prima volta che l’ha indossata.

Radiocronaca Napoli-Ajax: Repice esalta Kvaratskhelia

Non era affatto scontato che ci riuscisse, in tanti, la maggior parte, erano convinti che avesse bisogno di un lungo periodo di adattamento. Un po’ com’è successo con Leao, che prima di esplodere ha passato almeno una stagione tra alti e bassi. Non va dimenticato che Kvaratskhelia ha solo 21 anni e quindi poteva avere qualche difficoltà.

Sicuramente può migliorare ancora ma già adesso fala differenza non solo in Italia ma anche in Europa. Lo si è visto durante Napoli-Ajax. Una partita in cui Francesco Repice ha esaltato Kvaratskhelia durante la radiocronaca. “Sembra un alieno” ha detto in una circostanza. Poi in un’altra occasione: “Kvaratskhelia illumina la notte di Napoli“.

“Salvate il soldato Sanchez, perché non lo ferma nemmeno quando cade a terra” ha detto Repice riferendosi al difensore dell’Ajax che non lo ha preso mai. “Ogni volta che succede qualcosa Kvaratskhelia succede qualcosa di magico” ha continuato il radiocronista che poi fa un paragone con George Best: “Vedere quel numero 77, vedere quei calzettoni abbassati mi fa venire in mente un certo nordirlandese…“.